Президенты Украины и Эстонии обсудили оборонную помощь Киеву

Президенты Украины и Эстонии Владимир Зеленский и Алар Карис в ходе встречи в Киеве обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе оборонную поддержку стране.

Как передает Report, об этом Зеленский написал в соцсети "X".

"Оборонная поддержка, восстановление нашей страны и путь в ЕС – темы, которые обсудили во время встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом. Ценим решение Эстонии выделять ежегодно 0,25% ВВП на оборонные нужды Украины", - отметил президент Украины.