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    Президенты Турции и Ирана встретятся весной

    Посол охарактеризовал отношения между Ираном и Турцией, как вековые и растущие

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани планируют встретиться этой весной. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на Tehran Times, об этом заявил посол Ирана в Турции Мохаммад Ибрагим Тахериан.

    Посол охарактеризовал отношения между Ираном и Турцией, как "вековые" и "растущие". Он также добавил, что до сих пор, совместная экономическая комиссия двух стран провела 26 заседаний с целью активизации двусторонней торговли.

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