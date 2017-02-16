Президенты Турции и Ирана встретятся весной

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани планируют встретиться этой весной.

Как сообщает Report cо ссылкой на Tehran Times, об этом заявил посол Ирана в Турции Мохаммад Ибрагим Тахериан.

Посол охарактеризовал отношения между Ираном и Турцией, как "вековые" и "растущие". Он также добавил, что до сих пор, совместная экономическая комиссия двух стран провела 26 заседаний с целью активизации двусторонней торговли.