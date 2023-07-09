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Президенты Сирии и Турции могут встретиться в присутствии Путина

Президенты Сирии и Турции могут встретиться в присутствии Путина Президенты Сирии и Турции Башар Асад и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу в присутствии российского коллеги Владимира Путина после окончания работы над дорожной картой по урегулированию сирийско-турецких отношений.
В регионе
9 июля 2023 г. 20:13
Президенты Сирии и Турции могут встретиться в присутствии Путина

Президенты Сирии и Турции Башар Асад и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу в присутствии российского коллеги Владимира Путина после окончания работы над дорожной картой по урегулированию сирийско-турецких отношений.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

По его словам, процесс нормализации сирийско-турецких отношений "развивается с каждым месяцем" и в данный период "активно и интенсивно идет работа по активизации дорожной карты".

Лаврентьев отметил, что по завершению соответствующей работы "президентам будет доложено о ее результатах, чтобы организовать проведение встречи между главами Турции Эрдоганом и Сирии Асадом в присутствии российского президента Владимира Путина".

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Версия на азербайджанском языке Suriya və Türkiyə Prezidentləri Putinin iştirakı ilə görüşə bilər

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