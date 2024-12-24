Президенты России и Таджикистана ведут переговоры

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном на курорте "Игора" в Ленинградской области.

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном на курорте "Игора" в Ленинградской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, лидеры коснутся ключевых направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Отмечается, что отдельно внимание будет уделено актуальным региональным проблемам, в том числе ситуации в Афганистане.

"Сегодня, как мы и договаривались, проведем двусторонние переговоры по всему комплексу наших отношений. Отношения у нас очень конструктивные, развиваются хорошими темпами. Таджикистан наш надежный союзник", - сказал Путин в начале переговоров.

В свою очередь Рахмон заявил, что Таджикистан в целом удовлетворен динамикой развития отношений с Россией.

"Россия является главным стратегическим партнером Таджикистана", - подчеркнул он.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, стороны планируют обсудить острые вопросы в миграционной области, а также рассмотрят совместную работу в СНГ (в 2024 году в организации председательствовала Россия, а в 2025-м этот пост переходит к Таджикистану).

Напомним, что ранее Путин и Рахмон виделись в ноябре на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Астане.