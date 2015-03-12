Состоялся телефонный разговор президентов России и Армении

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Армении Сержем Саргсяном. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля, в ходе беседы обсуждены ключевые темы российско-армянского партнёрства, касающиеся, в частности, сотрудничества в сфере мирного атома и в нефтегазовой отрасли.

"С учётом вступления в силу 2 января 2015 года Договора о присоединении Армении к ЕАЭС, лидеры двух стран обменялись мнениями относительно дальнейшего развития интеграционных процессов", - отмечает пресс-служба Кремля.

Кроме того, В.Путин и С.Саргсян согласовали планы предстоящих личных контактов, включающие совместное участие в мероприятиях, приуроченных к 100-летию так называемого "геноцида армян", и в праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.