Президенты Ирана и Туркмениcтана проведут переговоры в Ашхабаде

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Роухани в среду в рамках государственного визита в Туркменистан проведет в Ашхабаде переговоры с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает во вторник МИД Туркменистана.

Как считают эксперты, главы Ирана и Туркменистана обсудят вопросы развития торгово-экономического и культурного сотрудничества, ситуацию в Афганистане и регионе, а также каспийскую проблематику, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Особое внимание стороны уделят партнерству в топливно-энергетической сфере. Иран обеспечивает природным газом свои приграничные, с Туркменистаном, регионы за счет закупок туркменского природного газа.

По итогам туркмено-иранских переговоров на высшем уровне планируется подписать пакет двусторонних документов.

Вопросы государственного визита президента Ирана в Ашхабад обсуждались на заседании туркменского правительства в минувшую пятницу. Тогда президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил "динамичный характер туркмено-иранского сотрудничества в экономической сфере, о чем свидетельствует ряд реализованных крупных совместных проектов в различных отраслях".