​Президенты Франции и Грузии обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд в четверг обсудил с грузинским лидером Георгием Маргвелашвили ситуацию на Южном Кавказе, вопросы двусторонних отношений и международную повестку дня, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Республики принял сегодня господина президента Грузии Георгия Маргвелашвили, который находится во Франции с ответным официальным визитом после визита президента Республики в Тбилиси 13 мая 2014 года. Главы государств обсудили весь спектр двусторонних отношений", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

В администрации Олланда отметили, что одной из основных тем переговоров стали перспективы экономического сотрудничество Франции и Грузии - за последние десять лет объем французского экспорта в Грузию вырос в три раза.

"Они также обсудили международную повестку дня, в частности, ситуацию на Южном Кавказе", - сообщили в Елисейском дворце, отметив, что Франция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии.

Стороны также затронули вопросы развития сотрудничества Грузии и ЕС в рамках соглашения об ассоциации, подписанного в июне 2014 года.