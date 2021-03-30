Президента Армении заподозрили в сокрытии британского гражданства

Президента Армении Армена Саркисяна обвиняют в сокрытии второго гражданства при вступлении в должность. Заявление по этому вопросу в Генпрокуратуру подала группа адвокатов

Президента Армении Армена Саркисяна обвиняют в сокрытии второго гражданства при вступлении в должность. Заявление по этому вопросу в Генпрокуратуру подала группа адвокатов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил во вторник председатель палаты адвокатов страны Ара Зограбян.

"Пятьдесят три адвоката подали в Генеральную прокуратуру заявление о преступлении в связи с сокрытием президентом Армении Арменом Саркисяном факта двойного гражданства", - написал Зограбян в Facebook.

По его словам, в заявлении отмечается, что Саркисян в 2003-2012 годах как минимум десять лет имел британское гражданство и был избран президентом Армении 2 марта 2018 года вопреки требованию быть только гражданином Армении в течение последних шести лет.

"Армен Саркисян мог быть избран президентом Республики Армения только в том случае, если бы его британское гражданство было прекращено до 1 марта 2012 года", - отметил Зограбян.