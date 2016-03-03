Президент Украины посетит Турцию с официальным визитом

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко 9-10 марта посетит с официальным визитом Турцию, где встретится с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил П.Порошенко во время своего выступления на церемонии вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Порошенко и премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу 15 февраля обсудили подготовку к очередному, пятому заседанию стратегического совета высокого уровня, которое должно состояться в Анкаре в марте этого года.