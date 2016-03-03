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    Президент Украины посетит Турцию с официальным визитом

    Порошенко и Давутоглу 15 февраля обсудили подготовку к пятому заседанию стратегического совета, которое должно состояться в Анкаре в марте

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко 9-10 марта посетит с официальным визитом Турцию, где встретится с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

    Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил П.Порошенко во время своего выступления на церемонии вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

    Порошенко и премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу 15 февраля обсудили подготовку к очередному, пятому заседанию стратегического совета высокого уровня, которое должно состояться в Анкаре в марте этого года.

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