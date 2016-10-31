Президент Туркменистана встретится в Москве с Владимиром Путиным

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 1 ноября по приглашению президента Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Ожидается, что в ходе переговоров на высшем уровне будут рассмотрены ключевые темы двустороннего сотрудничества. Предполагается также обмен мнениями по актуальным региональным вопросам", - говорится в сообщении Кремля.