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Президент Туркменистана впервые прибыл в Казахстан с государственным визитом

Президент Туркменистана впервые прибыл в Казахстан с государственным визитом Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прилетел в Астану. Это его первый государственный визит в Казахстан
В регионе
14 октября 2022 г. 09:09
Президент Туркменистана впервые прибыл в Казахстан с государственным визитом

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прилетел в Астану. Это его первый государственный визит в Казахстан

Об этом передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

Ожидается, что во время встречи президенты Казахстана и Туркменистана обсудят широкий спектр вопросов взаимодействия, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.

Кроме того, Бердымухамедов примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Центральная Азия-Россия", которые пройдут сегодня в Астане.

По информации пресс-службы правительства, в аэропорту президента Туркменистана встретил премьер-министр Алихан Смаилов.

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