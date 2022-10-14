Президент Туркменистана впервые прибыл в Казахстан с государственным визитом

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прилетел в Астану. Это его первый государственный визит в Казахстан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прилетел в Астану. Это его первый государственный визит в Казахстан

Об этом передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

Ожидается, что во время встречи президенты Казахстана и Туркменистана обсудят широкий спектр вопросов взаимодействия, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.

Кроме того, Бердымухамедов примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Центральная Азия-Россия", которые пройдут сегодня в Астане.

По информации пресс-службы правительства, в аэропорту президента Туркменистана встретил премьер-министр Алихан Смаилов.