Президент Туркменистана принял вновь назначенного представителя ПРООН в стране

Сегодня президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял постоянного представителя Программы развития Организации объединенных наций (ПРООН) в Туркменистане C.Нарине, которая вручила свои верительные грамоты.

Сегодня президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял постоянного представителя Программы развития Организации объединенных наций (ПРООН) в Туркменистане C.Нарине, которая вручила свои верительные грамоты.

Стороны обсудили перспективы углубления стратегического партнерства по широкому спектру вопросов, включая экономическую диверсификацию, цифровую трансформацию, здравоохранение, социальную интеграцию, охрану окружающей среды и изменение климата, энергоэффективность, снижение рисков бедствий, права человека и другие направления национального развития.

Выразив благодарность президенту Туркменистана за ценную поддержку в реализации совместных проектов развития в соответствии с международными обязательствами и приоритетными направлениями страны, отраженными в "Национальной программе социально-экономического развития Туркменистана на 2011–2030 годы", представительница ПРООН высказала надежду, что партнерство в выполнении задач новой "Национальной программы социально-экономического развития Туркменистана на 2022–2052 годы: Возрождение новой эпохи суверенного государства" будет расширено.