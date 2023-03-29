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Президент Туркменистана принял верительные грамоты посла Израиля

Президент Туркменистана принял верительные грамоты посла Израиля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял верительные грамоты новоназначенного посла Израиля Исмаила Халди.
В регионе
29 марта 2023 г. 14:04
Президент Туркменистана принял верительные грамоты посла Израиля

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял верительные грамоты новоназначенного посла Израиля Исмаила Халди.

Как сообщает Report, во время встречи дипломат передал приветствия от президента Израиля Ицхака Герцога и премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В ходе аудиенции рассмотрены возможности для расширения межгосударственного диалога, прежде всего, на торгово-экономическом треке. В данном контексте глава Туркменистана высказался за организацию бизнес-форумов и других деловых мероприятий с участием представителей государственных органов и предпринимательских сообществ двух стран.

В числе актуальных аспектов партнерства выделено сельское хозяйство. В частности, было отмечено, что Туркменистан заинтересован в изучении передового опыта Израиля в агропромышленной сфере АПК, трансфере технологий эффективного водопользования и опреснения.

Президент и посол уделили внимание культурно-гуманитарным связям. Речь шла об организации перекрестных Дней культуры, привлечении представителей двух стран к участию в научных, образовательных форумах и творческих конкурсах, реализации туристического потенциала Туркменистана и Израиля в совместных проектах.

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