Президент Туркменистана посетил Медину

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во главе делегации страны посетил Медину – второй священный для мусульман город, в котором жил и проповедовал пророк Мухаммед после переселения из Мекки.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во главе делегации страны посетил Медину – второй священный для мусульман город, в котором жил и проповедовал пророк Мухаммед после переселения из Мекки.

Как передает Report, после прибытия в город туркменский лидер встретился с губернатором провинции Медина Фейсалом бин Салманом Аль Саудом. В короткой беседе они констатировали плодотворность взаимодействия между Туркменистаном и Саудовской Аравией как на двусторонней, так и многосторонней основе.

Следом автокортеж главы государства направился к мечети пророка Мухаммеда, которая носит название Аль­-Масджид ан­-Набави. Здесь в знак почитания мусульманской святыни Сердар Бердымухамедов вместе с членами сопровождающей делегации совершил намаз.

После посещения святых мест президент Туркменистана направился в международный аэропорт имени принца Мухаммеда бин Абдулзиза в Медине, откуда отбыл в Ашхабад.