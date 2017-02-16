Президент Турции совершил умру в Мекку

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил малое паломничество (умру), посетив мечеть Масджид аль-Харам в Мекке, передает Report со ссылкой на Anadolu.

Накануне Эрдоган по завершению официального визита в Катар прибыл в саудовский город Медина.

Эрдоган и сопровождающая его делегация в ночные часы посетили Масджид аль-Харам, где сначала сделали обходы вокруг Каабы, а потом выполнили паломничество к холмам Сефа и Мерв.

Президент Турции совершил паломничество в сопровождении своей супруги Эмине, главы Генштаба ВС Турции Хулуси Акара, министра экономики Нихата Зейбекджи, главы МИД Мевлюта Чавушоглу, министра энергетики и природных ресурсов Берата Албайрака и главы Национальной разведывательной организации (MİT) Хакана Фидана.