Президент Турции проведет заседание министров

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Сегодня состоится заседание членов правительства под руководством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, на заседании при участии министров будут обсуждены действия после попытки государственного переворота и другие вопросы.

Отметим, что сегодня также под председательством президента Турции пройдет заседание Совета безопасности.

На заседании будет обсуждаться ситуация, сложившаяся в стране после попытки военного переворота.

Заседание начнется в 11:00 по местному времени.