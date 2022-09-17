О нас

Президент Турции прибыл в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН

Президент Турции прибыл в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в субботу в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В регионе
17 сентября 2022 г. 12:08
Президент Турции прибыл в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в субботу в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, самолет TC-TRK с главой турецкого государства на борту приземлился в международном аэропорту им. Джона Кеннеди в 09.30 по местному времени.

Эрдогана в воздушной гавани встречали постпред Турции при ООН Феридун Синирлоглу, посол Турции в Вашингтоне Хасан Мурат Мерджан и другие.

Помимо участия в сессии Генассамблеи ООН в рамках визита в Нью-Йорк глава турецкого государства проведет ряд встреч.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Turkish President on visit to US 
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan ABŞ-da səfərdədir

Экслюзивные новости

В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
16 сентября 2022 г. 17:39
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
16 сентября 2022 г. 17:11
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
12 сентября 2022 г. 15:17
В Милли Меджлисе обсудят законопроект Об органическом производстве
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "Об органическом производстве"
12 сентября 2022 г. 11:36
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
9 сентября 2022 г. 19:22
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
9 сентября 2022 г. 16:54
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
9 сентября 2022 г. 13:00
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
9 сентября 2022 г. 12:30
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
9 сентября 2022 г. 12:00
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi