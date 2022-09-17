Президент Турции прибыл в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в субботу в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в субботу в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, самолет TC-TRK с главой турецкого государства на борту приземлился в международном аэропорту им. Джона Кеннеди в 09.30 по местному времени.

Эрдогана в воздушной гавани встречали постпред Турции при ООН Феридун Синирлоглу, посол Турции в Вашингтоне Хасан Мурат Мерджан и другие.

Помимо участия в сессии Генассамблеи ООН в рамках визита в Нью-Йорк глава турецкого государства проведет ряд встреч.