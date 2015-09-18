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    ​Президент Турции посетит Россию

    Тайип Эрдоган примет участие в открытии в Москве нового комплекса Московской соборной мечети

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган планирует посетить Россию 23 сентября. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель протокола администрации президента. 

    Ранее председатель Совета муфтиев России сообщал, что Эрдоган примет участие в открытии 23 сентября в Москве нового комплекса Московской соборной мечети.

    "На данный момент такая поездка в планах есть, мы к ней готовимся", — сказал собеседник агентства.

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