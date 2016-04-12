​Президент Турции подал в суд на немецкого комика

Баку. 12 Апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на немецкого комика Яна Бемермана, прочитавшего оскорбительное стихотворение о нем в эфире немецкого телевидения.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на немецкую прокуратуру.

Прокуратура Майнца сообщила, что Эрдоган подал судебную жалобу на Бемермана за оскорбление его во время шоу Neo Magazin Royale на государственном канале ZDF через юридическую фирму.

В своем шоу комик обвинил турецкого лидера в притеснении курдов и христиан, а также в закрытии оппозиционных газет. Кроме того, в его тексте содержались оскорбительные высказывания личного характера.

Ранее сообщалось, что Турция потребовала от ФРГ открыть уголовное дело из-за стиха об Эрдогане.