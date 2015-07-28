Эрдоган обсудит в Китае закупку компонентов для системы ПРО

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит во время визита в Китай закупку в этой стране компонентов для турецкой системы противоракетной обороны (ПРО), сообщил глава государства журналистам перед вылетом в Пекин.

Президент Турции отбыл во вторник в Китай с официальным визитом, который продлится до 30 июля.

"С самого начала наиболее приемлемую цену за баллистические ракеты (компоненты ПРО — ред.) предложил Китай. Потом возникли определенные проблемы. Мы обсудим этот вопрос в ходе визита. Предложение Китая, которое дополнит существующее, встретит с нашей стороны понимание. Это в интересах обеих стран, и игнорировать этот интерес нельзя", — сказал Эрдоган.

Тендер на закупку компонентов для системы ПРО на 4 миллиарда долларов был объявлен Турцией в 2009 году. Победителем в сентябре 2013 года была объявлена китайская компания CPMIEC, которая предложила цену в 3,4 миллиарда долларов. Помимо китайской компании, свои заявки представили американский консорциум Raytheon & Lockheed Martin, франко-итальянской концерн Eurosam и российский "Рособоронэкспорт".

В отличие от конкурентов, Китай допустил производство части ракетных комплексов в Турции и передачу своих технологий турецкой стороне, однако стороны не пришли к окончательному согласию о степени участия Турции в этом. Кроме того, объявление о победе Китая вызвало давление на Турцию со стороны ее союзников по НАТО. Окончательные итоги тендера не подведены до сих пор.