​Президент Турции: НАТО не может нам ответить

"Мы спрашиваем у них в соответствии с 5-й статьей НАТО, кого они поддерживают - террористов, или Турцию, являющуюся членом НАТО? На этот вопрос они, естественно, не отвечают".

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в аэропорту Эсенбога до отбытия в Азербайджан.

Он прокомментировал переговоры, которые ведут в последние дни власти Башара Асада и Демократические силы Сирии, сформированные террористической PKK/YPG-PYD: "Сейчас ходит много слухов. Проблем с положительным отношением России к антитеррористической операции в Кобани не возникнет. В вопросе Манбиджа, согласно взаимным договоренностям с США, они должны были освободить территорию в течение 90 дней. В Манбидж войдем не мы, а его хозяева - арабы".

Коснувшись телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президент сказал, что Борис Джонсон спросил, чем они могут помочь.

Президент также отметил, что зарубежные СМИ искажают антитеррористическую операцию: "Они будут фальсифицировать, а мы говорить правду. Они не могут заставить нас отступить от правды".