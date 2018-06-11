Президент Турции: Начаты антитеррористические операции на севере Ирака - в Синджаре и Кандиле

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Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Начаты антитеррористические операции на севере Ирака - в Синджаре и Кандиле.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Наши самолеты уничтожили 14 важных пунктов террористов в Синджаре и Кандиле. Они прилетели, нанесли удары и вернулись обратно. Такие операции будут продолжаться", - подчеркнул президент Турции.

Эрдоган также сказал о планах ВС Турции "иссушить террористическое болото" на севере Ирака, как это было сделано в Африне.