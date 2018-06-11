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    Президент Турции: Начаты антитеррористические операции на севере Ирака - в Синджаре и Кандиле

    © REUTERS

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Начаты антитеррористические операции на севере Ирака - в Синджаре и Кандиле. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    "Наши самолеты уничтожили 14 важных пунктов террористов в Синджаре и Кандиле. Они прилетели, нанесли удары и вернулись обратно. Такие операции будут продолжаться", - подчеркнул президент Турции.

    Эрдоган также сказал о планах ВС Турции "иссушить террористическое болото" на севере Ирака, как это было сделано в Африне.

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