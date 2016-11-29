Президент Турции: Мы вошли на территорию Сирии, чтобы покончить с правлением Асада

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ "Мы вошли на территорию Сирии, чтобы покончить с осуществляющим государственный террор Башаром Асадом. Другой цели у нас нет".

Как сообщает Report о ссылкой на газету Cumhüriyet, об этом на прошедшей в Стамбуле первой ежегодной конференции Лиги парламентариев за Иерусалим заявил президент Турции Реджеп Таип Эрдоган.

Он отметил, что до сих пор в Сирии убито около 1 млн. людей: "Люди гибнут и сейчас. Мы терпели, ждали, однако больше ждать не смогли и были вынуждены войти на территорию страны вместе со Свободной сирийской армией. Турция не претендует на сирийские земли. Эта земля должна принадлежать истинным владельцам. Мы там, чтобы защитить принципы, то есть вошли в Сирию для воцарения справедливости".

Отметим, что Турция проводит в Сирии антитеррористическую операцию под названием "Fırat kalkanı" ("Щит Евфрата") и поддерживает Свободную сирийскую армию.