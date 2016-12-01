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    Президент Турции: Мы готовы стать полноправными членами Евросоюза

    Эрдоган: Мы являемся хозяевами в Европе и ни Евросоюзу, ни другим силам не под силу исключить нас из Европы

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "Мы являемся хозяевами в Европе и ни Евросоюзу, ни другим силам не под силу исключить нас из Европы".

    Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

    "В целом, в Европе проживает 5 млн. наших соотечественников. Сотни тысяч турков построили свое будущее в Германии, Франции, Бельгии и на севере Европы", - подчеркнул он. 

    Р.Т.Эрдоган отметил, что официальная Анкара готова стать полноправным членом Евросоюза: "Если упростите визу, поможете беженцам, тогда и мы покажем вам благие намерения. Если Европа выполнит обязательства, мы тоже выполним свои обещания".

    Президент заявил, что настал конец террористической РПК: "Силы безопасности проводят операции, которые не проводились до сегодняшнего дня. Наша цель - покончить с ними”.  

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