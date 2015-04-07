Эрдоган: 95% экспортируемого Ираном газа покупает Турция

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ "Самый дорогой газ мы закупаем у Ирана. Нам бы не хотелось, чтобы это долго продолжалось".

Как сообщает Report со ссылкой на "Хуррийет", об этом на прошедшей с участием президента Ирана Хасана Рухани совместной пресс-конференции заявил президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, на встрече подписали 8 контрактов и 1 соглашение.

"Регион в огне. Мы говорили об этом, затронули террор, обсудили совместные политические шаги. Очень жаль, что темпы экономического сотрудничества снизились", - заявил Эрдоган.

Президент Турции сказал, что основная цель сторон заключается в доведении уровня товарооборота до 30 млрд. долларов: "В данном вопросе мы отстаем. Хотим принять иные шаги. Для этого требуется воля сторон. Однако и здесь существуют отставания, которые мы хотим преодолеть. Самый дорогой газ мы закупаем у Ирана. 95% экспортируемого Ираном газа покупаем мы. Если нам немного уступят в цене, мы сможем закупать больше газа".

В своем выступлении президент Ирана сказал: "Мы поговорили о взаимных инвестициях, безопасности границ. Эти обсуждения проводим в очень чуткое время. Мы показали, что очень решительны в борьбе с радикализмом и террором".

Хасан Рухани поблагодарил Турцию за поддержку, оказанную в ядерном вопросе: "Мы всесторонне обсудили йеменский вопрос. В данном вопросе мы добились консенсуса и хотим прекращения огня в Йемене".