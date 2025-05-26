Президент Словении: ЕС работает над возобновлением контактов с Россией

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар утверждает, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила ей о ведущейся в ЕС работе по возобновлению контактов с Россией.

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар утверждает, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила ей о ведущейся в ЕС работе по возобновлению контактов с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает европейское издание Politico.

По словам Пирц-Мусар, глава ЕК в ходе беседы с ней в Брюсселе "сказала, что они работают над этим". В ЕС пока не подтвердили изданию эту информацию.

Президент Словении считает, что возобновление прямых переговоров с Москвой необходимо Европе. "Одной из ошибок Евросоюза было то, что мы перестали вести диалог с Россией", - сказала она в интервью изданию. По мнению Пирц-Мусар, ЕС должен собрать группу "мудрых мужчин и женщин" для осуществления "тихой дипломатии", что станет первым шагом к восстановлению прямых контактов.

Она отметила, что из-за отказа от переговоров с РФ Евросоюз "не воспринимается как влиятельное политическое объединение". Она считает, что Европе необходимо приложить усилия, чтобы быть приглашенной к столу переговоров по урегулированию украинского кризиса.