Президент Сербии посетит Узбекистан с официальным визитом

Президент Сербии Александр Вучич прибудет в Узбекистан с официальным визитом на этой неделе.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов в соцсетях.

"В течение недели в Узбекистан с официальными визитами прибудут президент Республики Сербия Александр Вучич и президент Республики Финляндия Александр Стубб. В рамках саммитов состоятся переговоры на высшем уровне, на которых будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества", - написал он.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб совершит официальный визит в Узбекистан 30–31 октября, в ходе которого встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым и обсудит развитие двусторонних отношений, региональные и геополитические вопросы.