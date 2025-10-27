Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Президент Сербии посетит Узбекистан с официальным визитом

    В регионе
    27 октября, 2025
    • 12:14
    Президент Сербии посетит Узбекистан с официальным визитом

    Президент Сербии Александр Вучич прибудет в Узбекистан с официальным визитом на этой неделе.

    Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов в соцсетях.

    "В течение недели в Узбекистан с официальными визитами прибудут президент Республики Сербия Александр Вучич и президент Республики Финляндия Александр Стубб. В рамках саммитов состоятся переговоры на высшем уровне, на которых будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества", - написал он.

    Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб совершит официальный визит в Узбекистан 30–31 октября, в ходе которого встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым и обсудит развитие двусторонних отношений, региональные и геополитические вопросы.

