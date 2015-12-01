​Президент России: террористы использовали безвизовый режим РФ с Турцией

Баку. 01 декабря. REPORT.AZ/ Террористы используют безвизовый режим РФ с Турцией для своих перемещений, но Анкара не реагировала на соответствующую озабоченность Москвы.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Париже.

Он сообщил о ряде проблем, возникших в отношениях двух стран.

"Мы давно просили обратить внимание на то, что представители террористических организаций, которые воевали и пытаются воевать с нами с оружием в руках в отдельных регионах России, в том числе - на Северном Кавказе, "всплывают" на территории Турции", - привел пример российский лидер, подчеркнув, что Москвы просила Анкару "прекратить такую практику".

"Тем не менее, фиксируем, что они находятся на территории Турецкой республики, проживают на охраняемых спецслужбами и полицией регионах, а потом, используя безвизовый режим, "всплывают" опять на нашей территории и мы продолжаем с ними бороться", - сказал Путин.

Президент РФ заключил, что эти проблемы созрели давно и Москва многократно поднимала их "и на уровне спецслужб по партнерским так называемым каналам, и на уровне МИДов, и на высшем политическом уровне".

"К сожалению, мы не видели партнерской реакции на все наши озабоченности", - констатировал он.