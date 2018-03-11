Президент России рассказал про своих дочерей

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин рассказал, что его дочери обсуждают с ним как сделать страну лучше.

Как передает Report, он также рассказал, что не всегда был к ним требовательным.

«Наверное, может быть, не всегда, но быть требовательным — не значит не любить», — сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова, размещенном в «Одноклассниках».

По его словам, он желает дочерям успехов, как и его родители желали ему.

«Я того же желаю своим дочерям. Они стараются, они работают много. Я в этом смысле очень доволен, как они относятся к труду. Они трудоголики. Они очень любят свою страну, гордятся, думают о том, как и что сделать лучше, говорят со мной об этом», — рассказал Путин.