​Президент России назначил армянина председателем комиссии

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Ара Абрамяна председателем Комиссии по информационному сопровождению госполитики.

Как сообщает Report, информацию по этому поводу распространили армянские СМИ.

Деятельность новой Комиссии в основном будет способствовать повышению эффективности реализации государственной национальной политики в сфере межнациональных отношений и пр.

Согласно информации, Ара Абрамян возглавляет Союз армян России.