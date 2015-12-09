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    ​Президент России: к расшифровке самописца Су-24 нужно пригласить все заинтересовнные стороны

    России необходимо знать все в деталях

    Баку. 09 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заявил, что к работе по расшифровке самописца Су-24 надо пригласить всех, кто хочет принять в ней участие.

    Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», он подчеркнул, что России необходимо знать все в деталях.

    «Поэтому с этим прибором нужно самым внимательным, тщательным и на высоком профессиональном уровне поработать совместно с международными экспертами. Во всяком случае, мы всех должны пригласить, всех, кто хочет принять участие в этой работе», — отметил президент.

    Путин также сообщил, что вне зависимости от содержания самописца отношение России к инциденту не изменится.

    «Сразу же хочу оговориться, конечно, нам нужно это знать, но чего бы мы ни узнали, отношение наше к содеянному турецкими властями не изменится. Мы относились, еще раз говорю, к Турции не только как к дружественной стране, но и как к союзнику по борьбе с террором, и никто не ожидал вот этого подлого, предательского удара в спину», — сказал президент на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

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