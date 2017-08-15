Президент России: Федеральный бюджет на 2018 год предусматривает сокращение расходов на оборону

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ "Федеральный бюджет на 2018 год предусматривает сокращение расходов на оборону".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на рабочей встрече с руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимиром Васильевым.

"Это не связано с сокращением наших планов по переоснащению армии и флота. Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу", - сказал Путин.