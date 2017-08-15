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    Президент России: Федеральный бюджет на 2018 год предусматривает сокращение расходов на оборону

    Владимир Путин: Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ "Федеральный бюджет на 2018 год предусматривает сокращение расходов на оборону".

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на рабочей встрече с руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимиром Васильевым.

    "Это не связано с сокращением наших планов по переоснащению армии и флота. Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу", - сказал Путин.

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