Президент Ливана намерен посетить Армению

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Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ливана Мишель Аун совершит визиты в Ирак и Армению на этой неделе, сообщает Report со ссылкой на телеканал Al-Sumaria.

В состав делегации войдут глава МВД Нихад Машнук, глава МИД Джебран Бассиль, министр промышленности страны Хусейн аль-Хадж Хасан и главы ряда других ведомств.

20 февраля М.Аун прибудет в Ирак с двухдневным визитом, в ходе которого проведет встречи с премьер-министром страны Хайдером аль-Абади и спикером парламента Сабур аль-Джабури.

Затем М. Аун направится в Армению, где встретится с президентом Армении Сержом Саргсяном, а также с представителями ливанской общины, в последнее время покинувших Бейрут.

В рамках визитов М.Аун намерен обсудить развитие экономических и политических двусторонних отношений с Ираком и Арменией, а также укрепление дипломатических связей в региональных и международных форматах.