Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что держит на контроле ситуацию на границе с Таджикистаном.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что держит на контроле ситуацию на границе с Таджикистаном.

Как передает Report, об этом соответствующую запись он разместил на своей странице в социальной сети Facebook .

"Уважаемые Кыргызстанцы! Ситуация на границе полностью на моем контроле. Даст Бог, мы решим все путем переговоров, мирно. Не беспокойтесь", - написал лидер страны.

В четверг погранслужба Кыргызстана сообщила о начале перестрелки между кыргызскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей кыргызские города Исфану и Баткен.