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Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе

Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что держит на контроле ситуацию на границе с Таджикистаном.
В регионе
28 января 2022 г. 02:50
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что держит на контроле ситуацию на границе с Таджикистаном.

Как передает Report, об этом соответствующую запись он разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Уважаемые Кыргызстанцы! Ситуация на границе полностью на моем контроле. Даст Бог, мы решим все путем переговоров, мирно. Не беспокойтесь", - написал лидер страны.

В четверг погранслужба Кыргызстана сообщила о начале перестрелки между кыргызскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей кыргызские города Исфану и Баткен.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan Prezidenti Tacikistanla sərhəddə vəziyyətlə bağlı vətəndaşlara müraciət edib

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