Президент Кыргызстана совершил визит в Россию

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В рамках рабочего визита в Россию президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, информацию распространил отдел информационной политики Администрации президента этой страны. Отмечается, что на встрече стороны обсудили нынешний уровень отношений между двумя странами и перспективы. Президенты пожелали народам двух стран успехов в новом году.