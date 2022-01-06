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Президент Кыргызстана призвал депутатов не препятствовать отправке военных в Казахстан

Президент Кыргызстана призвал депутатов не препятствовать отправке военных в Казахстан Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал депутатов парламента не препятствовать отправке кыргызских военнослужащих в Казахстан в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В регионе
6 января 2022 г. 18:02
Президент Кыргызстана призвал депутатов не препятствовать отправке военных в Казахстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал депутатов парламента не препятствовать отправке кыргызских военнослужащих в Казахстан в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, соответствующее сообщение он разместил в четверг на своей странице в Facebook.

"Мы не посылаем наших военнослужащих стрелять в митингующих братьев-казахов. Мы уверены, что наши солдаты, которые не стреляли в свой народ, не будут и стрелять по нашим братьям-казахам. Напротив, мы посылаем их помогать укреплению стабильности", - заверил Жапаров.

Сегодня парламент Кыргызстана из-за отсутствия кворума не смог рассмотреть вопрос отправки военнослужащих в Казахстан. Заседание перенесено на 7 января.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan Prezidenti deputatları Qazaxıstana hərbçilərin göndərilməsinə mane olmamağa çağırıb

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