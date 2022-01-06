Президент Кыргызстана призвал депутатов не препятствовать отправке военных в Казахстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал депутатов парламента не препятствовать отправке кыргызских военнослужащих в Казахстан в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал депутатов парламента не препятствовать отправке кыргызских военнослужащих в Казахстан в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, соответствующее сообщение он разместил в четверг на своей странице в Facebook .

"Мы не посылаем наших военнослужащих стрелять в митингующих братьев-казахов. Мы уверены, что наши солдаты, которые не стреляли в свой народ, не будут и стрелять по нашим братьям-казахам. Напротив, мы посылаем их помогать укреплению стабильности", - заверил Жапаров.

Сегодня парламент Кыргызстана из-за отсутствия кворума не смог рассмотреть вопрос отправки военнослужащих в Казахстан. Заседание перенесено на 7 января.