Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вместе со своей супругой Айгуль Жапаровой прибыл в Узбекистан.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вместе со своей супругой Айгуль Жапаровой прибыл в Узбекистан.

Как передает Report со ссылкой на кыргызкие СМИ, в аэропорту Ташкента его встретил Шавкат Мирзиёев и первая леди Зироатхон Хошимова.

В кыргызской делегации 10 министров, 6 глав ведомств, генпрокурор, мэр Бишкека и 5 глав областей.

Мероприятия госвизита Жапарова пройдут в Ташкенте и Хиве.

Ранее сообщалось о том, что в рамках визита Жапаров проведет двусторонние переговоры с Мирзиёевым, они обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы развития кыргызско-узбекских отношений.