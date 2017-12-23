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    Президент Кыргызстана посетит Казахстан с официальным визитом

    © Sputnik / Табылды Кадырбеков

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Официальный визит президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Астану состоится 25-26 декабря. Как сообщает Report со ссылкой на АКИpress, об этом заявила  заведующая отделом внешней политики Аппарата президента Айзада Субакожоева.

    В рамках визита пройдут встречи в узком и переговоры в расширенном форматах, в ходе которых состоится обмен мнениями по актуальным вопросам двухстороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках ЕАЭС.

    А.Субакожоева выразила мнение, что по итогам переговоров лидеры двух стран дадут импульс к эффективной реализации дорожной карты.

    Планируется подписание важных документов: соглашение по режиму кыргызско-казахской границы, договор о демаркации границы.

    Визит состоится по приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

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