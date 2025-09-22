Президент Кыргызстана отправится в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 22-25 сентября примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил завотделом внешней политики администрации президента КР Сагынбек Абдумуталип.

В рамках рабочего визита глава Кыргызстана выступит на открытых дебатах Совбеза ООН по теме "Искусственный интеллект: международная безопасность и мир" и специальном мероприятии высокого уровня по изменению климата.

Кроме того, на полях Генассамблеи запланированы двусторонние встречи Жапарова с генсеком ООН Антониу Гутерришем, с главами государств и делегаций стран Америки, Европы, Азии и Африки.