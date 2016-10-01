Президент Кыргызстана остается в Москве на лечении

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев пока остается в Москве на лечении в Центральной клинической больнице (ЦКБ).

Как передает Report, об этом сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства Кыргызстана в Москве Гулбарчын Байымбетова, не исключив, что главу государства выпишут в субботу.

"Он уже сегодня не улетает никуда вообще. Он в Москве", - сообщила Байымбетова.

По ее информации, Атамбаев пока остается в ЦКБ. "Вчера говорили, что все документы (к выписке – ред.) готовят… Вроде говорили, в пятницу выпишут, но вчера не выписали", - рассказала пресс-секретарь посольства.

В то же время в посольстве надеются, что выписка президента все-таки состоится в субботу. "Там же работает посол (Кыргызстана – ред.), может, и успеют", — пояснила Байымбетова.