Президент Казахстана утвердил переименование столицы в Нур-Cултан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы страны Астаны в Нур-Cултан.

Как передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ, соответствующий документ опубликован на сайте президента Казахстана.

"Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования", - уточняется в документе.

Отметим, что К.Токаев сменил на посту президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который 19 марта объявил о своем решении подать в отставку.

Напомним, что именно Касым-Жомарт Токаев предложил назвать столицу Казахстана в честь Нурсултана Назарбаева. 20 марта предложение переименовать Астану в Нур-Cултан прошло оба чтения в парламенте.