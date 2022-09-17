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Президент Казахстана посетит Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН

Президент Казахстана посетит Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Нью-Йорк с визитом и примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В регионе
17 сентября 2022 г. 10:38
Президент Казахстана посетит Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Нью-Йорк с визитом и примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Президент Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Нью-Йорк. Программа визита весьма насыщенна. Центральным событием станет участие главы государства в Общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в сообщении.

Кроме того, Токаев планирует провести серию встреч с главами государств и международных организаций, руководителями крупных финансовых институтов США и транснациональных компаний, представителями экспертных кругов.

Неделя высокого уровня ГА ООН открывается 20 сентября.

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Версия на английском языке Kazakh president to visit New York to participate in UN General Assembly session

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