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    Президент Казахстана посетит Армению после визита в Азербайджан

    14 октября в Ереване состоится заседание Совета коллективной безопасности государств-членов ОДКБ

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 13 октября посетит Армению с официальным визитом, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    14 октября в Ереване состоится заседание Совета коллективной безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором запланировано участие президентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

    Напомним, 12 октября Н. Назарбаев посетит с официальным визитом Азербайджан.

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