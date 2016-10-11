Президент Казахстана посетит Армению после визита в Азербайджан

14 октября в Ереване состоится заседание Совета коллективной безопасности государств-членов ОДКБ

11 октября, 2016 10:23

https://report.az/storage/news/ffe1347a0b9c263b8b2b972c5387fefa/72b61ccf-3da2-4bba-8c1b-9eed9d801b20_292.jpg Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 13 октября посетит Армению с официальным визитом, передает Report со ссылкой на РИА Новости. 14 октября в Ереване состоится заседание Совета коллективной безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором запланировано участие президентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Напомним, 12 октября Н. Назарбаев посетит с официальным визитом Азербайджан.