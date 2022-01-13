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Президент Казахстана отменил режим ЧП в ряде районов

Президент Казахстана отменил режим ЧП в ряде районов Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил чрезвычайное положение в ряде областей.
В регионе
13 января 2022 г. 10:59
Президент Казахстана отменил режим ЧП в ряде районов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил чрезвычайное положение в ряде областей.

Об этом передает Report со ссылкой на Zakon.kz.

"В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан "О чрезвычайном положении" отменить с 7:00 13 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Западно-Казахстанской области, введенное указом президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 740 "О введении чрезвычайного положения в Западно-Казахстанской области", - сказано в соответствующем указе.

Также режим ЧП был отменен с 13 января в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

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Версия на английском языке Kazakh president lifts state of emergency in several regions

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