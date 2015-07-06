​Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отмечает 75-летие

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отмечает cегодня 75-летие. Как сообщает Report, президент Казахстана Н.Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган Каскеленского района Алма-Атинской области.

Он возглавляет страну с декабря 1991 года. 1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы президента республики, в ходе которых Н.Назарбаев получил поддержку 98,7% избирателей. 29 апреля 1995 года в результате всенародного референдума полномочия президента были продлены до 2000 года. 10 января 1999 года на альтернативной основе Н.Назарбаев был избран президентом Республики Казахстан, получив 79,78% голосов избирателей.

4 декабря 2005 года Н.Назарбаев был вновь избран президентом Республики Казахстан, получив 91,15% голосов избирателей.

3 апреля 2011 года на внеочередных выборах Н.Назарбаев был вновь избран президентом Республики Казахстан, получив 95,5% голосов избирателей.

На досрочных выборах президента Казахстана, прошедших 26 апреля 2015 года, Н.Назарбаев вновь был избран президентом страны, набрав более 97% голосов избирателей.

Н.Назарбаев является доктором экономических наук, академиком Национальной академии наук Республики Казахстан, Международной инженерной академии, Академии социальных наук России, почетным профессором Казахского государственного национального университета имени Аль-Фараби, почетным членом Белорусской академии наук, почетным профессором Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Н.Назарбаев — автор книг "Стальной профиль Казахстана", "Без правых и левых", "Стратегия ресурсосбережения и переход к рынку", "Кремлевский тупик", "Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства", "Рынок и социально-экономическое развитие", "На пороге XXI века" и других.