Президент Йемена: борьба с хуситами сдерживает влияние Ирана

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади в ходе своего двухдневного визита в Судан, начавшегося в субботу, заявил, что борьба с шиитскими мятежниками необходима, чтобы сдерживать влияние Ирана в регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

"Йемен переживает очень непростой период. Сейчас мы ведем войну, чтобы не дать распространиться влиянию Ирана в регионе", — цитирует агентство заявление, сделанное Хади во время его совместной пресс-конференции с президентом Судана Омаром аль-Баширом.

Хади отметил, что "присутствие Ирана" можно наблюдать в Ираке, Сирии и Ливане и добавил, что если бы хуситы контролировали Йемен, "Иран заявил бы, что взял под контроль четвертую арабскую столицу".

Президент также отметил, что силы повстанцев в последнее время удалось оттеснить, однако в нескольких провинциях борьба продолжается. "Сейчас происходят столкновения в провинциях Таиз, Ибб, Ходейда и Мариб", — уточнил он.

Ранее власти Судана заявили о вступлении страны в коалицию во главе с Саудовской Аравией. Судан заявлял о готовности направить шесть тысяч солдат для участия в наземной военной операции против повстанцев.

Противостояние между йеменскими властями и шиитскими мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситы) активизировалось год назад. В январе хуситы захватили столицу страны Сану, после чего президент Хади сбежал в Аден — на юг страны. После захвата хуситами Адена 25 марта он перебрался в Саудовскую Аравию. С 26 марта по его просьбе Эр-Рияд при поддержке ВВС других стран Персидского залива начал в Йемене военно-воздушную операцию против хуситов и сил, поддерживающих экс-президента Салеха. К их коалиции также присоединились Египет, Иордания, Марокко и Судан.

По данным ООН, с момента начала операции в Йемене погибли почти 1,9 тысячи мирных жителей.