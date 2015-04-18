Хасан Роухани​: Страна будет выполнять международные обязательства по ядерной энергетике

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Иран будет выполнять международные обязательства в вопросах развития ядерной энергетики и продолжит переговоры по ядерной программе для достижения окончательного соглашения. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу президент Исламской республики Иран (ИРИ) Хасан Роухани.

"Мы будем выполнять свои международные обязательства относительно ядерной программы и будем стремиться достичь ядерной сделки", - сказал Роухани относительно предстоящих переговоров Ирана и "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия).

Напомним, 2 апреля в Лозанне министры иностранных дел США, Германии, Великобритании, Франции, России, Китая и Ирана договорились по ключевым параметрам соглашения. Окончательное подписание документа запланировано на 30 июня этого года.

Отметим, переговоры по иранской ядерной программе возобновятся 22 апреля в Вене.