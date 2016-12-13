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    Президент Ирана посетит Россию

    Ваэзи: Министерства иностранных дел двух стран должны согласовать дату данной поездки

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваэзи.

    "В ходе последнего визита Путина в Тегеран он пригласил Рухани совершить визит в Москву, Рухани принял данное приглашение. Министерства иностранных дел двух стран должны согласовать дату данной поездки", - заявил  Ваэзи.

    Ранее правительства России и Ирана подписали соглашение об упрощении условий взаимных поездок отдельных категорий граждан двух стран.

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