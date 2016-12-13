Президент Ирана посетит Россию

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваэзи.

"В ходе последнего визита Путина в Тегеран он пригласил Рухани совершить визит в Москву, Рухани принял данное приглашение. Министерства иностранных дел двух стран должны согласовать дату данной поездки", - заявил Ваэзи.

Ранее правительства России и Ирана подписали соглашение об упрощении условий взаимных поездок отдельных категорий граждан двух стран.