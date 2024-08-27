Президент Ирана не принял отставку вице-президента, выступающего за сближение с США

Вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Мохаммад Джавад Зариф, занимавший с 2013 по 2021 год пост министра иностранных дел исламской республики и выступающий за нормализацию отношений с США, останется на своем посту, несмотря на прошение об отстав

Вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Мохаммад Джавад Зариф, занимавший с 2013 по 2021 год пост министра иностранных дел исламской республики и выступающий за нормализацию отношений с США, останется на своем посту, несмотря на прошение об отставке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Х".

"После подробных консультаций с президентом [Масудом Пезешкианом] и после его письменного приказа, уповая на Бога и надеясь на помощь и указания народа, я продолжу выполнять свои обязанности в качестве заместителя президента по стратегическим вопросам", - написал Зариф.

Сегодня он принял участие в первом совещании верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи с новым составом правительства.

11 августа, спустя всего десять дней работы в должности вице-президента, Зариф объявил, что подал президенту прошение об отставке. Свое решение он объяснил "недовольством собственной работой" на посту главы консультационного совета.