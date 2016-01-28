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    Президент Ирана: Мы готовы перевернуть страницу и установить новые отношения с Францией

    Хасан Рухани провел в Париже встречу с лидерами бизнеса

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани призвал к новым отношениям с Францией. 

    Как сообщает Report со ссылкой на AFP, президент Ирана в рамках визита во Францию провел сегодня встречу с лидерами бизнеса. 

    "Мы готовы перевернуть страницу и установить новые отношения между нашими странами", - заявил Рухани на встрече, организованной ассоциацией работодателей MEDEF.

    "Забудем обиды," - заявил он, призвав стороны воспользоваться "позитивной атмосферой" после снятия санкций в отношении Ирана.

    Ожидается, что в ходе визита Рухани в Париж будут подписаны ряд коммерческих соглашений. Так, французский автопроизводитель Peugeot уже объявил о своем официальном возвращении в Иран. Как ожидается, Рухани объявит о намерении Тегерана приобрести более 100 пассажирских самолетов компании Airbus.

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